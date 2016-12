Noticias de Chihuahua.- El diputado Jesús Valenciano, presidente de la Comisión de Hacienda informó que el tema de la bursatilización tiene un antecedente, debido a que la anterior legislatura autorizó 10 mil millones de pesos de los cuales se ejercieron 6 mil y quedaron pendientes 4 mil millones de pesos.

Dejó claro que de esos 4 mil millones de pesos se les tiene que dar un tratamiento de corto a futuro plazo.

“Lo que si quisimos agregar es poner la reserva de que en su momento, el secretario de Hacienda tendrá que venir a justificar con datos, que nosotros estimamos que sea por ahí de abril o de mayo, qué si se logró eficientar, qué se logró ahorrar, qué ingresos de los que tenían proyectados si están viendo ellos que se van a llevar a cabo”, refirió el diputado.

Aseguró que los legisladores contemplan que para abril o mayo el secretario de finanzas, Arturo Fuentes Véles visite el Congreso para indicarles qué es lo que necesita.

“Nosotros estimamos que no es ni siquiera los 2 mil 800 millones de pesos, nosotros creemos que de llegarse a necesitar, y aclaramos que va sólo a infraestructura, ahora sí ya no se va a pedir para gasto operativo…si se llega a necesitar yo creo que será por alrededor de los mil 800 o 2 mil millones de pesos a lo más, para obra pública que realmente no se necesite en el estado de Chihuahua”, dijo.

Finalmente dejó como dato que en caso de que se requiera se agregaría en el anteproyecto de la Ley de Ingresos la recomendación y esto queda abierto que sea hasta por 4 mil millones de pesos