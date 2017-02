Noticias de Chihuahua.- La cantante Beyoncé usó su cuenta en Instagram para publicar una foto en la anunció que se encuentra embarazada.

“Queremos compartir nuestro amor y felicidad. Nos sentimos bendecidos por partida doble. Estamos increíblemente agradecidos porque nuestra familia crecera por dos, y queremos agradeceros los buenos deseos- Los Carters”, publicó Beyoncé.

Beyoncé está casada con el rapero Jay-Z y tuvieron a su primer hija, Ivy Blue en enero de 2012. Ahora, la pareja se encuentra esperando la llegada de dos nuevos hijos.

En su documental de HBO, Life Is But a Dream, Beyoncé reveló que, previo a tener a su hija, había perdido un embarazo. “Es lo más triste por lo que he pasado”.

Por el momento no se sabe cuántos meses tiene Beyoncé de embarazo, pero por la foto publicada en Instagram, se logra ver que ya está muy cerca de dar a luz.