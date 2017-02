Noticias de Chihuahua.- La comisión de desarrollo rural, encabezada por el diputado Jesus Villarreal, llevó a cabo una mesa de trabajo a fin de armonizar las reglas para que no se comercialice la carne de caballo como si fuera carne de res u otro tipo de ganado, explicando que no buscan prohibir la venta del producto, sino regular que no se ofrezca la carne de caballo como si fuera carne de res.

En la mesa de trabajo participó Martín Solis, director de desarrollo agropecuario, quien expresó que el mayor problema de vender carne de caballo como si fuera carne de res, es en Ciudad Juárez, en específico en los comedores de maquinadoras.

Uno de los puntos importantes a tratar fue que gran parte de esta carne de caballo llega por los Estados Unidos, en donde en muchos de los casos, se oferta como carne de res, por lo que el riesgo es que la carne es de equinos que se utilizaban para carreras y no es apta para su consumo.

En esta mesa participó personal de la Profeco, Unión Ganadera, Coespris y de desarrollo rural a nivel estado y municipio.