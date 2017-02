Se anunció que la estrella de la serie “Keeping with the Kardashians” ha perdido la batalla legal para registrar su nombre como marca comercial; puesto que llegó a tener luchas con la propiedad de otra Kylie: una de apellido Minogue.

La artista australiana de 48 años venció la batalla legal ´para defender su “propiedad intelectual” frente a Jenner, salvaguardando su más de un cuarto de siglo de carrera.

Los abogados de Monogue llegaron a la resolución de que su empleadora tenía el derecho a utilizar su nombre libremente frente, dijeron, a la modelo que hace de un “personaje secundario de un reality show”.

Esto significa que ninguna línea de labiales, perfume o ropa podrá llevar el nombre de Kylie, utilizando libremente nombres de la diseñadora, influencer, it-girl o cualquier adjetivo.

Con esto los fans de Jenner podrían ponerlos en contra de la cantante frente a la decisión de su equipo, y quizá provocar próximos roces entre ambas celebridades.

Kylie Minogue se dio a conocer alrededor del mundo por su tema “Can’t Get You Out of My Head”.