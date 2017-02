Noticias de Chihuahua.- El regidor de turismo Gustavo Albíztegui manifestó que a pesar de que la cartera que representa está formada por cuatro regidores, los cuales llegaron a un consenso desde los inicios de la administración, donde uno de los principales proyectos de turismo era relanzar la Laguna Fierro, como pivote del desarrollo turístico de municipio, y que fue presentado y apoyado por el presidente municipal, empezando por rescatar el evento de Semana Santa en la Laguna para hacerlo de gran atractivo turístico, con actividades deportivas, culturales, artísticas, deportes acuáticos, etc., como la principal actividad turística para promocionar el municipio a nivel estatal.

El Lunes 13 de febrero ya estaba citados todos los funcionarios municipales y regidores que se habían involucrado y adherido a esta actividad, también se tiene una cita con la directora de turismo del Gobierno del estado Ivonne Barrigas y la diputada local Cristal Tovar para pedirles el apoyo para el evento y otros proyectos turísticos que se tienen programado realizar, el presidente municipal si más cancela la reunión de los regidores y funcionarios y le manda avisar al regidor de turismo Gustavo Albíztegui sin más explicación, que la reunión con regidores y funcionarios se cancelaba por que el evento él había decidido otorgárselo a un club local.

El regidor de turismo Gustavo Albíztegui dice sentirse muy sorprendido, ya que al día siguiente de haberse presentado en cabildo por todos los regidores de oposición las observaciones de la actual administración, el presidente municipal les quitó el evento y se lo concesiono a un club local.

Dice el regidor que ni por casualidad se le ocurrió tomar la opinión su opinión, pasando por alto lo que ordena el artículo 33 fracción V del Código municipal para el estado de Chihuahua, que establece “Son facultades y obligaciones de los Regidores: V.- Vigilar el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por el Ayuntamiento”, por lo que el regidor de turismo tiene la facultad y la obligación de estar vigilando las decisiones que se tomen en materia de turismo en el municipio.

También a cabildo se les notifico que la cartera de turismo, estaba apoyando a la dirección de turismo del municipio en la organización de evento de Semana Santa en la Laguna, y por eso se les estaba citando este lunes 13 de febrero a todos los regidores que se involucraron en el evento y a los funcionarios de la administración relacionados al evento, como cultura, educación, deportes, servicios públicos, protección civil, seguridad pública etc., para que apoyaran en la realización del evento.

El evento de Semana Santa en la laguna ya está probado que es el más importante en cuanto a promoción turística del municipio, en pasadas administraciones la actividad la realizaba presidencia municipal con el apoyo del Consejo Regional de Turismo en el cual participaba el actual regidor de turismo, llegando a tener a más de 30,000 visitantes en los cuatro días que dura el evento, quienes dieron más importancia a este evento fueron Orlando Polanco y Luis Fernando Cobos, quienes ellos personalmente acompañados de todos los funcionarios públicos involucrados permanecía los cuatro días del evento en la laguna, para apoyar la actividad en lo que se necesitara.

Esta actividad es un evento en el que presidencia municipal le cuesta recursos, no es un negocio, porque es un evento donde se invierte en promocionar turísticamente al municipio, el presidente municipal en las reuniones de cabildo nos había aclarado que a pesar de que Turismo se le habían aprobado recursos mínimos para el 2017, no se iba a dejar de apoyar, que de alguna manera se les reasignarían recursos a las actividades que teníamos programas, más en esta actividad en donde el municipio tiene la mayoría de la infraestructura, como servicios públicos, protección civil, seguridad pública, transito, turismo, cultura, deporte, etc., funcionarios con muy buenos sobresueldos para que apoyen cuando se necesiten, esta fue una de las justificaciones que nos dieron para aumentar los sobresueldos en algunos casos hasta el 73%, por lo que hubiera sido mínimo lo que el ayuntamiento hubiera tenido que gastar, expreso Albíztegui Rodríguez.

Si el evento se concesiono para no gastar, en vez de hacerse un esfuerzo extra y que nos funcionarios no tuvieran que laborar cuando el municipio los requiera, bajando la calidad del evento nomas para salir del paso, sin cuidar la imagen y el trabajo de la actual administración, en perjuicio de toda la población y de los turistas que nos visitan, sin atender y tomar en cuenta las consultas públicas para la elaboración de plan municipal de desarrollo donde precisamente en la mesa de fomentos económico y turismo, se pidió que se rescatara el evento porque se había convertido solo en un expendio de cerveza.

Además en el plan municipal de desarrollo aprobado en cabildo y que nos comprometimos a cumplirlo establece textualmente “ promover y gestionar el crecimiento de los principales indicadores de la actividad turística, como son: la afluencia y derrama generada por el sector, a través de la implementación de estrategias que permitan incrementar el número de visitantes al Municipio, ofreciendo un servicio de calidad y la diversificación de las alternativas de recreación, esparcimiento, descanso y aventura “.

Por todo lo anterior Gustavo Albíztegui dijo, si el evento nos los quitaron por mis posiciones que he tenido en cabildo de bajarnos los sueldos regidores y funcionarios públicos, o por las observaciones que presentamos de la administración todos los regidores de oposición en la pasada reunión de cabildo del 8 de febrero que grave, si se hizo para salir del paso y no gastar, o ambas situaciones más grave aún.

Debido a que no se me está dando el debido respeto, ni dejando ejercer plenamente mi función como regidor, que me confirió los habitantes del municipio de Nuevo Casas Grandes, ante esta situación tan grave estoy pidiendo el apoyo de mis compañeros regidores de partido, de mi diputada local, de nuestros diputados federales y de la presidenta nacional de mi partido Alejandra Barrales, para que se restableces el orden legal en el municipio de Nuevo Casas Grandes, es mi obligación ante la comunidad que se me permita ejercer plenamente sin limitaciones mi función como regidor de turismo, y como regidor vigilante de la administración como lo establece y ordena el Código Municipal para el estado de Chihuahua.