Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.- Denuncian a la Diputada local Patricia Jurado Alonso de condicionar la gestoría de 9 millones de pesos para el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes a cambio de acomodar a entenados políticos para el pago de facturas de campaña, además de ejercer venganza en contra de quien fuera designado por el consejo como el sub director de vinculación al que acusa de no apoyar página web que beneficiará a la mamá de su asistente Tatiana Hernández y por la cual pedían 36 mil pesos por municipio.

Fue Gerardo Madrid Bustillos, quien denunciara del abuso de autoridad del cual fue objeto por parte de la legisladora panista a quien mencionó de ejercer venganza en contra de su persona para que no se le diera el puesto de sub director vinculación y extensión en el tecnológico, el cual fue aprobado por unanimidad por el consejo, órgano por el cual no puede pasar encima la Diputada.

Madrid Bustillos explicó que fue en el mes de febrero cuando por unanimidad llevó a cabo la aprobación de su persona como sub director y extensión, a su vez se designó a los priistas José Eduardo Fong García como director académico y a Marcia Navarro en la sub dirección de investigación y posgrado, siendo estos dos últimos quienes y están en funciones.

Dijo que fue cuando recién ganada la elección, cuando Jurado Alonso se reunió con el Alcalde, David Martínez Garrido el secretario del ayuntamiento Armando Gutiérrez y con su persona en un conocido restaurante en donde se le presentó el proyecto de una página web denominada ¨Corredor Chihuahua Noroeste¨ el cual presentó Tatiana Hernández, en el cual se le pretendía cobrar la cantidad de 36 mil pesos a cada municipio del distrito para el funcionamiento de la misma, página dijo que era de la mamá de Tatiana, haciendo énfasis que en esas reunión él fue como invitado del alcalde.

Después de su nombramiento como Sub director de vinculación y extensión en el tecnológico, puesto el cual nunca se ha dado posesión a petición de la Diputada, Madrid Bustillos comentó que le preguntó al Director de la institución José Pendones si era la legisladora quien estaba poniendo trabas para que el tomara posesión del puesto que aprobó el consejo, a lo que el directivo comentó que sí.

Ante ello, Madrid Bustillos tuvo un reunión con la Diputada la cual tuvo una duración de 2 horas, a quien al cuestionarle sobre el tema expresó: ¨Si tu no me apoyaste cuando yo te lo pedí (haciendo referencia a los 36 mil que quería por municipio para la página web) yo no tengo porque apoyarte, comentó la Diputada, siempre con una sonrisa burlona en su rostro, señaló el afectado.

¨No puedo creer que por venganza hayas bloqueado mi nombramiento¨, dijo Madrid Bustillos a la Diputada.

Ante este tipo de situaciones el afectado acudió con el ahora directivo del Tecnológico a quien se le expuso la situación y quien dio a conocer literalmente: ¨Estoy entre la espada y la pared¨, al hacer referencia que no podía quedar mal con la Diputada quien impedía su nombramiento, tampoco con el Gobierno del estado quien mediante el consejo lo había aprobado.

El afectado también expuso que la Diputada pretende condicionar la gestoría de 9 millones de pesos para esa institución de estudios superiores por la cantidad de 9 millones de pesos a cambio de que se acomoden ahí sus facturas de campaña.

En la entrevista que se le realizó a Madrid Bustillos comentó que él dijo a la Diputada que lo que ella estaba haciendo era un chantaje, por lo que la Legisladora se limitó a decir: ¨En el pedir está el dar, y ahora menos vas a estar¨.

Gerardo Madrid Bustillos quien es economista y tiene una maestría, solo pretende que se haga cumplir la aprobación de su puesto el cual fue aprobado por el consejo por unanimidad y que deje de influir la Diputada quien pretende acomodar a su gente en esa institución a cambio de ¨recursos¨ para poder pagar facturas políticas.