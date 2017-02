Noticias de Chihuahua.- Los policías municipales que renuncien al cargo o no presenten el examen de control de confianza serán investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó Óscar Aparicio Avendaño, jefe de la Policía Estatal Única (PEU).

Como parte de la estrategia de seguridad, el domingo fueron trasladados 300 agentes estatales a los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes e Ignacio Zaragoza.

A la par se llamó a 230 policías de los seis municipios a presentarse en el C–4 de la capital, para realizar las pruebas de evaluación y control de confianza, además de que entrarían en un proceso de capacitación y adiestramiento.

Sin embargo, los efectivos mostraron resistencia a someterse a la evaluación; el martes no acudió elemento alguno, y únicamente 16 se presentaron hasta el mediodía de ayer.

Reconoció que la estrategia generó desconfianza entre los efectivos, a quienes se les ha explicado que no serán arraigados y que percibirán su salario de manera normal durante los cuatro meses que tomen la capacitación.

Aseveró que el proceso de evaluación y capacitación tiene como objetivo profesionalizar a los agentes y dar certeza de que están preparados para el reto de inseguridad que enfrenta Chihuahua, y quien no lo valore o no quiera estar, “es porque tiene miedo, y ese miedo es por algo”.

En ese sentido reconoció que la corporación iniciaría una línea de investigación en contra de los efectivos.

Por el rigor de las evaluaciones y control de confianza, reconoció que los agentes que reprueben también serían investigados, ya que en el examen se aborda si tienen antecedentes penales y su situación patrimonial.

“Sí se iniciaría una línea de investigación para ver por qué el elemento no llegó a la evaluación y a su capacitación (…) No tenemos renuncias, estamos siendo tolerantes porque por ley tienen cuatro días, y si en ese tiempo no se presentan los elementos, se les dará de baja”, comentó.

Por otra parte, informó que hasta el momento no recibieron alguna renuncia por parte de de los agentes estatales que fueron trasladados a los municipios de Juárez y Chihuahua, y que la semana pasada también se dijeron inconformes con el movimiento.

“De ninguna manera se deja desprotegida la seguridad, al final de cuenta lo que nos impacta en la sierra, impacta en todo el estado; es nada más mover al personal, logramos coordinarnos bien con las autoridades federales y municipales, van a apoyarnos y vamos a redoblar esfuerzos”, concluyó.