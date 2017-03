Akronoticias.com

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.- Autoridades del Instituto Chihuahuense del Deporte humillan a deportistas que asistieron a participar a la olimpiada estatal en el municipio de Delicias, algunos no tenían hospedaje o agua caliente en las habitaciones, el primer día no les dieron cena y de almuerzo sólo huevo y una manzana, nada de tomar, ni pan o tortilla.

Indignación ha causado entre los padres de familia de los jovencitos, así como en los entrenadores que arribaron a participar específicamente a ese municipio, siendo de los municipios de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes que 70 deportistas y 10 entrenadores los que están participando en ese municipio.

Fue por medio de la red social del Facebook que maestros comenzaron a subir fotografías de las condiciones en que los deportistas recibieron sus alimentos.

Más tarde se tuvo comunicación con padres de los menores quienes hicieron referencia que sus hijos les habían dicho que algunos de ellos no tenían hotel reservado el momento de su llegada que fue el jueves por la tarde, otros que los ¨hoteluchos¨ a donde los mandaron no tenían agua caliente, ni servicio al cuarto y que a ninguno se les dio de cenar, tuvieron que cooperar para poder comprar algo y no acostarse sin cenar.

El panorama para los deportistas en Delicias no cambió a la mañana siguiente ya que de desayuno se les dio huevo y una manzana, no se les proporcionó líquido alguno, ni tampoco pan o tortilla.

Se informó que son autoridades del Instituto Chihuahuense del Deporte los encargados de organizar este tipo de eventos, y fue hasta el momento en ese municipio en donde se denunció la humillación de la que los jovencitos fueron objeto.

Se informó que fue para la hora de comida cuando autoridades estatales pretendieron reivindicarse llevándolos a comer al Pollo Feliz, sin embargo el malestar y repudio de los padres de familia y entrenadores por como trataron a los deportistas ya se había hecho manifiesto.