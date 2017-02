Noticias de Chihuahua.- Sacrifiqué muchas cosas, sí. Me fui a vivir a otro país, dejé a mi familia y a mis amigos y traté de amoldar mi trabajo para poder pasar más tiempo en casa con él”, señaló en una entrevista para la revista Hola.

También indicó que no siente remordimiento por lo que hizo para mantener su relación con el mexicano.

“Cuando quieres a alguien de verdad, estás dispuesto a darlo todo por esa persona. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho. No me arrepiento de absolutamente nada”, agregó.

Añadió que “cuando me dieron permiso para volar; el 14 de enero volví a nuestra casa en Alemania a hablar con él de todo lo que había pasado, y ahí terminó la relación”.

Asimismo, expresó que cuando terminaron, “Chicharito” le dijo que quería estar solo.