Noticias de Chihuahua.- Como muy exitosa calificó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, la gira de trabajo que realizó la semana pasada por China, y anticipó la operación con una empresa.

De lograrse, esto implicaría una inversión extranjera para Chihuahua de más de 200 millones de dólares, con la construcción de dos plantas en la capital del estado y la generación de 3 mil empleos.

El mandatario estatal informó que el Gobierno tiene un plan de incentivos para las empresas, lo cual quedó asentado en el acuerdo de entendimiento que se signó, que implica capacitación para los técnicos especializados que requieren las empresas, acceso a terrenos adecuados y convenientes para el tipo de industria que quieran desarrollar y estímulos fiscales, entre otros.

No obstante, reconoció que no es seguro el arribo de las citadas empresas, ya que hay una competencia muy importante no solamente entre estados, sino entre países.

A su vez, Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, explicó que en el viaje a China se cumplió el objetivo preciso de seguir avanzando en la relación con una empresa y conocer algunas de sus instalaciones, porque es una compañía que tiene más de 12 plantas en diferentes partes del mundo.

La funcionaria omitió dar más detalles sobre dicho acuerdo o memorándum de entendimiento, debido a que se firmó una cláusula de confidencialidad, lo que no permite por lo pronto hacer referencia a su nombre.