Noticias de Chihuahua.- “Me siento mal porque les estoy haciendo daño a los dos y estoy triste porque ya depilé mi cuerpo entero”.

El usuario de Twitter Jordan McNelly compartió un mensaje de texto en el que su ex le revela, por equivocación, que sale con otro hombre.

“Estoy demasiado ansiosa en este momento. Lo he estado viendo sin que Jordan sepa y teníamos planes para mañana, porque se suponía que Jordan trabajaría, pero ahora me escribió diciendo que no tiene que ir a trabajar”.

Zoe quería contarle la situación a su amiga, pero por error le mandó toda la historia a su pareja, quien no le reprochó, pero la humilló a través de redes sociales.

“No quiero dejar así al otro, le dije lo que sucedía y me escribió que sabía que yo no iba a ir a nuestra cita. Ahora me siento muy mal porque les estoy haciendo daño a los dos y estoy triste porque ya depilé mi cuerpo entero para acostarme con él”.

Tras descubrir el engaño, Jordan tomó una captura de pantalla y la compartió con todos sus contactos, quienes lograron más de 200 mil ‘likes’. “Cuando accidentalmente le escribes a tu novio que lo engañas”, publicó.