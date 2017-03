Noticias de Chihuahua.- Vicente Fernández explotó en su cuenta de Instagram al enterarse que nuevamente han corrido algunos rumores sobre su delicado estado de salud y hasta su posible muerte, informó la revista Quién.

Alejandro Fernández confirmó hace unos días que su famoso padre había tenido una recaída, información que desató diversas especulaciones, entre ellas su fallecimiento.

Por este motivo, el Charro de Huentitán empleó las redes sociales para preguntar, de manera furiosa, a sus seguidores: “¿Quién me odia tanto que cada 8 días me está matando?”. Pero además, por si esto fuera poco, también retó a “esa persona” al decirle lo siguiente: “Mejor que venga y me mate en persona”.

El intérprete mexicano agregó a su mensaje una fotografía en donde luce sano y sonriendo mientras viaja en automóvil con la finalidad de refutar todo rumor de algún mal padecimiento.