Noticias de Chihuahua.- La actriz Kate del Castillo aseguró que con el último amparo que ganó quedó demostrado que no tiene vínculos con el narco y que no lavó dinero, informó el diario Milenio.

“El último amparo se ganó porque el juez le dijo que ya; ya saben que no tengo ningún vínculo con el narco, que no lavé dinero, que no se me entregó dinero”, dijo en entrevista con Carmen Aristegui.

A finales de enero, un tribunal federal dejó sin efecto la orden de localización en contra de Kate del Castillo, que fue librada el año pasado para que compareciera en calidad de testigo en la averiguación previa que se integró contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sin embargo, destacó que la investigación no ha concluido, pero se dijo segura de que saldrá victoriosa.

Del Castillo se dijo ilusionada con la idea de que pronto podrá retomar su vida y su carrera como actriz, ya que sus problemas legales le impidieron ocuparse de algunos proyectos.

“Yo tengo la ilusión de que ya pronto voy a estar libre; de que mis problemas legales se acaben. No me encontraron nada porque no hice nada malo. Quiero retomar mi vida normal y mi carrera como actriz porque dejé muchas cosas de lado para dedicarme a esto”, dijo la protagonista de la nueva serie de Netflix “Ingobernable”.