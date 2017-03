Noticias de Chihuahua.- Luego de que el ex candidato a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, denunciara ante la Procuraduría General de la REpública (PGR) al gobierno de Javier Corral Jurado por presunto lavado a través de la creación de la empresa Molri International, el mandatario estatal refirió que estas acusaciones son sólo parte de una campaña de golpeteo en su contra por lo que no entrará en polémicas.

Esta querella fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la creación de la empresa Morli International de los familiares del síndico Miguel Riggs, a la cual se le entregaron hasta cuatro millones de pesos por un contrato de adjudicación directa.

El jefe del ejecutivo aseguró que loa denuncia del también ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN) no tiene sustento alguno y su único objetivo es distraer y confundir la atención de los ciudadanos y así desprestigiar a su administración.

Corral Jurado añadió que Pérez Cuéllar se ha distinguido en los últimos años por haber servido a los intereses del ex gobernador César Duarte Jáquez, por lo que no le queda duda que sus acusaciones no tiene más que fines políticos.

“[Pérez Cuéllar] no es ningún ex panista distinguido, yo creo que es uno de los personajes acreditado que le sirve al ex gobernador del estado, no tengo mayor interés de entrar en polémica con un personaje como él… asbsolutamente sirven a los intereses de Duarte así lo ha hecho los últimos años