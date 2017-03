Noticias de Chihuahua.- Recientemente el Diputado Federal Alex LeBaron González y otros legisladores se reunieron con el Mtro. José Eduardo Calzada Rovirosa, Secretario de SAGARPA, con la finalidad de aclarar por qué no se ha puesto en marcha el programa de Subsidio al Diésel Agropecuario, que firmó en un Decreto el Lic. Enrique Peña Nieto, a finales del 2015.

En su intervención el Dip. LeBaron González, cuestionó al Secretario sobre la aplicación del Decreto firmado por el C. Presidente, ya que los agricultores lo esperaban desde el 2016, mencionó Alex LeBaron que en este 2017 los agricultores ya están inscritos en el padrón por lo que ya no hay ningún pretexto o justificación para que no entre en vigor el decreto.

A raíz de la reunión sostenida con el maestro Calzada Rovirosa y la insistencia del Diputado Federal, en consecuencia se dio la instrucción de que el día primero de marzo se pusiera en marcha el proyecto piloto en San Buenaventura, Chihuahua, con esto se verificara que su funcionamiento sea positivo para dar certeza y confiabilidad al trámite.

Por otro lado, el Diputado Federal invito a todos aquellos agricultores que ya han realizado su trámite, si tienen alguna duda sobre el mismo, acudan al CADER más cercano, también comentó que al día de hoy hay 110 mil productores inscritos, es importante mencionar que dicho recurso alcanzará para un aproximado de 200 mil productores.

Alex LeBaron comentó que es importante no dejar insistir en la aplicación del apoyo al Diésel agropecuario, ya que esto trae grandes beneficios al campo Chihuahuense y que espera que el programa piloto funcione de manera adecuada, para así aplicarlo en todo el país.

Gracias al trabajo de las comisiones de agricultura en coordinación con todos los legisladores del estado y a todo el trabajo que se hizo en el 2016, se ha logrado que por fin se aplique el decreto ahora en el 2017.

Para finalizar, LeBaron González recalcó que no puede ser posible que por la culpa de dos dependencias que no se ponen de acuerdo, los productores resulten afectados y que gracias a esto el programa tarde un año en dar marcha, de igual manera exhortó a dichas dependencias en establecer una mayor comunicación entre sí.