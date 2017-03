Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.- El pasado viernes 03 de marzo se convocó a una reunión en la cual estuvieron presentes empresarios de la localidad así como también representantes de asociaciones civiles, en dicha reunión se invitó a los presidentes municipales de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, para tratar el tema de la capacitación de los cuerpos policiacos, a dicha reunión no asistió ninguno de los dos alcaldes, el propósito era informar a los presidentes municipales la postura del sector empresarial respecto al tema, así como también conocer el posicionamiento de las autoridades municipales.

La postura del sector empresarial, organizaciones civiles e instituciones educativas es la siguiente:

Hace poco más de dos semanas una serie de decisiones que emanan directamente del Gobierno del Estado de Chihuahua para mejorar las condiciones de seguridad pública y que son cuestionadas por varios presidentes municipales de esta región por considerarlas lesivas a sus intereses, han puesto en mayor dificultad el asunto de la seguridad pública en la región.

En medio de todo ello, lo que más parece estar en juego es precisamente una incapacidad manifiesta para el diálogo entre ambas esferas de gobierno.

En ese contexto de desconfianza entre ambos niveles, los ciudadanos reunidos en las distintas organizaciones de la sociedad civil, así como las instituciones de educación superior, miramos con preocupación el enrarecimiento de un clima que en nada abona a una mejor condición de la seguridad pública.

Ante ello, demandamos lo siguiente:

1.- Que el gobierno estatal y municipal inicien una serie de reuniones bajo el supuesto obligado de que nos sirven a nosotros los ciudadanos.

2.- Que en esa reunión comiencen a sentarse las bases principales de acuerdos para darle cauce a un diferendo que –hasta ahora- sólo puede abonar a propiciar mayor inseguridad.

3.- Que ambas instancias de gobierno encuentren la vía correcta para proponer una mejor seguridad para todos.

4.- Que en asuntos tan graves como la seguridad pública, no puede andarse con desconfianzas mutuas puesto que son vidas valiosas todas las que pueden estar amenazadas en este ambiente de clima enrarecido por falta de diálogo.

5.- Que, en caso de darse, se piense en programas de integración a la sociedad con dignidad de los elementos policiacos que pudieran no encontrarse en condiciones de servir en la corporación.

6.-Que se ponga en el centro de su actuación a los ciudadanos a quienes sirven tanto la esfera estatal como municipal.

7.- Que los presidentes municipales en cuestión muestren confianza con la autoridad estatal y a su vez la autoridad estatal haga lo propio con la municipal.

8.- Que desde los municipios inicie este proceso de distensión propiciando confianza y capacidad para el diálogo.

9.- Que haya una Comisión Ciudadana conformada por los distintos organismos sociales y de instituciones de educación superior como garantes de que las cosas comienzan a hacerse bien y con transparencia en su actuar por parte de las entidades encargadas de ofrecernos Seguridad Pública.

10.- Finalmente, este cuerpo de organizaciones de la sociedad civil se ofrece para ser un recurso que acerque a ambas esferas de gobierno, pues no declinamos en nuestra exigencia de que pretendemos unas policías municipales profesionales y debidamente capacitadas que nos brinden un mejor servicio.