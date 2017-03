Metro Noticias Las Vegas.- Aracely Arámbula se expresa de la mejor manera del padre de sus dos hijos, el cantante Luis Miguel. Cabe recordad que su relación con él la retiró de los escenarios por seis años, donde ella disfrutó al máximo de su familia.

“Todos en la vida tenemos derecho a ser felices, viví el amor de mi vida, tengo dos hijos maravillosos, es una verdadera historia de amor, si la escribiera sería un éxito, fue hermoso y único”, expresó la actriz.

“No me había dado tiempo para tener una familia, llegó el momento de enamorarme profundamente y dejar todo. Fue un momento difícil porque la persona de la que me enamoré no la busqué, no me buscó, las cosas se dan, y fueron momentos hermosos y especiales”, agregó.

Sin embargo deja claro que no todo fue miel sobre hojuelas: “Viví la desilusión, no de la persona que amas, sino de la gente que tienes alrededor. La gente verdadera se quedó conmigo y los que se tenían que ir les agradezco y me hicieron un favor”.