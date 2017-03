Noticias de Chihuahua.- Julio César Chávez Jr. sigue trabajando fuerte en su entrenamiento previo a la gran pelea que sostendrá ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de quien aseguró ha peleado con puros pesos chicos.

“Canelo, no te gusta que te digan que has peleado con puros pesos chicos, con puras peleas siempre a tu favor. Esta vez no es así, es diferente. Vas a pelear conmigo”, aseguró Chávez Jr, mientras entrenaba en las montañas de Temoaya en el Estado de México.

Asimismo, el hijo de la leyenda aseguró que el dinero es lo que menos le interesa es el dinero que está de por medio, sino los que más le importa es noquear y ganarle a ‘Canelo’.

“Por primera vez vas a pelear de a de veras. No es por dinero, me vale madres tu pinche dinero. Lo que quiero es noquearte, ganarte”, agregó.

Por último, confiado de sí mismo, Chávez Jr mandó un último mensaje al pugilista tapatío: “Nunca vas a poder ser mejor que yo. Te voy a ganar”.

La pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr será el próximo 6 de mayo en la Arena T-Mobile en Las Vegas, Nevada.