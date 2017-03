Noticias de Chihuahua.- Todo hace apuntar que Alfredo Talavera será el portero titular de la Selección para el juego contra Costa Rica del próximo viernes, un rival que el guardameta de Toluca le tiene un gran respeto, informó Cadena Noticias.

“Todos los equipos han crecido mucho en el área. No me sorprende lo que hace Costa Rica, desde que me he enfrentado contra ellos han sido muy buenos partidos”, dijo.

La referencia más clara es que “todos los equipos de este lado (la Concacaf) en el Mundial pasado (Brasil 2014) hicieron un buen papel, pero Costa Rica sorprendió mucho, fue el que más lejos llegó, por eso hay que tomarse muy en serio este juego”, agregó.

La mejor manera de mostrarle respeto a los ticos “es tratar de vencerlos con autoridad, jugarles al 100 es darse su lugar”, remató el cancerbero.