Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.- Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano en Nuevo Casas Grandes, traerán gasolina más barata de ciudad Juárez para ofertarla a la ciudadanía de la región Noroeste del estado a precio igual que en la frontera, acuden a cabildo para solicitar al Alcalde David Martínez Garrido y al ayuntamiento en pleno se les de protección a los ciudadanos que pretenden el no seguir pidiendo respeto de rodillas: ¨Si no nos pueden ayudar, de perdida quítense del camino y déjenos a nosotros otras oportunidades y otras opciones¨, dijeron.

Julián Lebaron, Kevin Jurado y Héctor Blanco, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano en esta localidad, expusieron en la sesión ordinaria de cabildo del abuso del cual es objeto la región noroeste ya que se cobra un 34% más por cada litro de gasolina que a la gente de ciudad Juárez.

Julián Lebaron al hacer uso de la palabra mencionó: ¨Alguien trazó una línea invisible y dictaminó que unos ciudadanos chihuahuenses viven en una zona libre y los que vivimos de este lado hemos sido históricamente tratados como ciudadanos de tercera, estamos cansados de este abuso, queremos pedirle al Presidente Municipal y a ustedes que cobran como empleados de la comunidad (regidores) que se pronuncien a favor de este esfuerzo con los trasportistas, es posible que violemos algunas leyes, pero lo vale ya que le ahorraríamos dinero al consumidor, no queremos lucrar en absoluto, no es tema del precio de las gasolina.¨

El activista citó un ejemplo de que en Nuevo Casas Grandes, se venden 250 mil litros diarios de gasolina los que se venden por 4 que los expiden son un millón de pesos más lo que pagamos a diferencia de los de ciudad Juárez: Estamos cansados, queremos saber si podemos tener el apoyo del presidente, de todos ustedes que cobran de la comunidad, para tener la protección de los ciudadanos que no quieren lucrar, esto sólo es una forma de protesta de decir, nosotros no vamos a obedecer leyes que nos discriminan.

Explicó que para el traslado de ese combustible se tendrán los métodos de seguridad que las mismas gasolineras, y que se estará vendiendo en terrenos del ejido Casas Grandes o bien uno prestado por el municipio: ¨A ver si los ciudadanos hacemos el boicot a todas las gasolineras a manera de que no tengamos que pedir de rodillas como siempre que se nos respete, la bota de la ley y de la legalidad no la tienen en el pescuezo, si no nos pueden ayudar de perdida quítense del camino y déjenos a nosotros otras oportunidades y otras opciones¨, dijo.

Por su parte el mandatario municipal vio buena la opción y optó por convocar a sesión extra ordinaria de cabildo para este jueves a las 13:00 horas la cual fue aprobada por unanimidad en el cabildo y se analizará el punto que expusieron los integrantes del Congreso Nacional Ciudadano.