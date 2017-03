Akronoticias.com

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.- No se traerá gasolina de ciudad Juárez para vender en la región Noroeste del estado, empresarios gasolineros de esa ciudad fronteriza no pueden vender más de 150 litros por persona, de no ser así serán sancionados, se buscarán otras alternativas para lograr que el precio del combustible se homologue en la entidad y evitar que se siga pagando un 34% más por cada litro en las zonas que no son fronteras.

Atrás quedó la intención de integrantes del Congreso Nacional Ciudadano de traer gasolina para vender a precio igual que el que se tiene en la frontera y de alguna manera hacer una desobediencia civil a manera de protesta contra el gobierno federal que tiene las zonas fronterizas con precios más bajos este combustible.

Fue en sesión extra ordinaria de cabildo donde integrantes del Congreso Nacional Ciudadano en Nuevo Casas Grandes se dieron cita, luego de haber tenido una participación en la sesión ordinaria de cabildo en la cual se acordó esta reunión para dar a conocer a detalles las intenciones de este grupo de ciudadanos cansados de los abusos de gobierno, reunión a la que también acudieron empresarios gasolineros locales.

Fue el mandatario municipal, David Martínez Garrido quien dio a conocer que está en contra del precio alto en el combustible y que está completamente de acuerdo en alzar la voz para lograr la homologación en el precio, sin embargo se mostró completamente en contra de la venta de este hidrocarburo debido a que no solo pone en riesgo la integridad de la gente, sino que afecta a los empresarios locales y a los empleos que ellos generan.

Por su parte los empresarios gasolineros, hicieron mención que el traer gasolina para su venta ilegal aparte de un delito, un riesgo y ellos demandarán a quien así lo haga.

Por su parte, Julián Lebaron, integrante del Congreso Nacional Ciudadano dijo que al no poderse traer gasolina más barata de ciudad Juárez, se estarán buscando otras alternativas más para lograr la homologación en el precio y dejar de ser ciudadanos de segunda y estar con el pie en el cuello por parte del gobierno.

Se acordó en la reunión que será la próxima semana cuando se tenga una reunión en donde arriben los Presidentes Municipales de la región, Diputados, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y empresarios gasolineros locales y se busque alguna otra alternativa para lograr la homologación del precio de la gasolina.