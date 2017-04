Akronoticias.com

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.- No será posible que la empresa Aseo Urbano de Chihuahua que presta el servicio de recolección de basura en Nuevo Casas Grandes rebajen el costo de un millón de pesos al mes que le cobran a la administración municipal, por su parte el municipio verá la posibilidad de habilitar 4 camiones que ya se tienen y adquirir otros 6 más para poder prestar ese servicio y rescindir del contrato a la empresa que lo incumple al trabajar menos días, con menos camiones y además de no haber depositado la fianza que estipula el código municipal a los prestadores de servicio concesionados.

Fue el Secretario del Ayuntamiento, Armando Gutiérrez Sánchez quien informo de la petición que se le hizo a le empresa en cuestión quien llevo a cabo un estudio financiero para ver la factibilidad de que se rebajaran los costos ya que se están excediendo en nuestra suficiencia presupuestal, no será posible ningún tipo de descuento alguno esto ante el argumento presupuestal que reciben apenas alcanza para otorgar lo del servicio, dijo el funcionario.

Vamos a estar analizando con el tesorero la posibilidad de habilitar 4 camiones que tenemos y que requieren un inversión de 9 83 mil pesos su reparación, se le planteó a el representante de la empresa la posibilidad de que esos camiones se metan a las rutas para que de ahí bajaran los costos, lo cual no consideraron factible.

¨Para no generar un endeudamiento vamos a ver como estaremos dando nosotros ese servicio, tenemos 4 camiones que cuesta cerca de un millón de pesos el repararlos y mínimo se necesitan adquirir 6 vehículos recolectores de basura para poder encontrarnos nosotros en la posibilidad de prestar ese servicio y no tenerlo concesionado, mencionó.

El rescindir el contrato será cuando la administración municipal tenga la suficiencia presupuestal para la adquisición de los otros 6 vehículos y en cuanto a ello se está viendo en las participaciones estatales solicitar la adquisición de ese parque vehicular.

Es importante el no incurrir en algún incumplimiento por parte de la recisión del contrato del prestador del servicio público de recolección de basura, ya hice un análisis jurídico no tan exhaustivo y se vieron algunas situaciones para rescindir de este servicio ya que el contrato estipula que se trabaje con 10 unidades y está trabajando con 8, que se trabaje de lunes a sábado y sólo se está trabajando de lunes a viernes, el código municipal establece que los prestadores de servicio de concesión debe de existir una fianza y nunca ha estado fijada, explicó Gutiérrez Sánchez.

Otra de las situaciones que se logró negociar con la empresa es el prestar el servicio de limpia a las instituciones educativas, el cual desde que inicio los servicios en la pasada administración nunca se prestó.

La basura de parques y jardines el municipio las está recogiendo con las carretas y se habló con el representante de la empresa Aseo Urbano y tener un área en donde recolectar esa basura y ellos pasen por ella.

El Secretario del ayuntamiento fue enfático en que la administración municipal buscará la posibilidad de prestar el servicio de limpia y rescindir ese contrato con la empresa el cual se firmó por 15 años y del cual no se han estado pagando las mensualidades como se debe ante la falta de recurso: ¨Queremos quedar bien, nosotros le hicimos saber al representante de la empresa que se está viendo la falta de seriedad por parte de la administración, pero nosotros no hicimos el contrato y estamos obligados a cumplir con lo del contrato al igual que ustedes, no es falta de seriedad, asumimos nuestra responsabilidad pero nos va a genera un problema de endeudamiento, no tenemos la liquidez para liquidarlo, le estamos hablando con la verdad, no hay suficiencia presupuestal,¨ finalizó el Secretario del Ayuntamiento.