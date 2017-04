Noticias de Chihuahua.- Hasta este lunes 3 de abril, son ya 35 los ex funcionarios estatales y empresarios que se han amparado, luego de que tres ex miembros del gabinete del ex gobernador César Duarte, fueran detenidos la semana pasada y vinculados a proceso.

Se trata de la actual secretaria General del PRI Estatal, Liz Aguilera, quien fungió como titular de la Contraloría, la cual se suma al ex secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero; el ex secretario General de Gobierno, Mario Trevizo; Pedro Hernández, ex titular de la Secretaría de Salud; el ex coordinador de Comunicación Social, Sergio Belmonte, así como el ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Maurilio Ochoa.

También se ampararon Oswaldo Martínez Rempening, ex subsecretario de Planeación; Juan Carlos Flores, ex director administrativo de los Servicios de Salud; Manuel Bremer, ex director de Infraestructura Rural; Enrique Navarrete, ex director de Planeación en los Servicios de Salud; Roberto Dittrich, ex director de Fomento Agropecuario y Ever Aguilar, ex director administrativo de la Secretaría General de Gobierno.

Asimismo también se ampararon los empresarios Eugenio Baeza y Gabriel Aude Venzor, quien se desempeñó también como ex director de Obras Públicas durante el gobierno del ex alcalde Javier Garfio, actualmente vinculado a proceso.

Este lunes se sumaron también Sergio Jurado Medina; subsecretario de Economía; Jaime Enríquez Ordóñez, ex director de Vialidad y Tránsito; Iram Alberto Arellanes Corral, ex director del Conalep; Laura Rosa Solís Carrillo, ex jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Educación y Deporte y Carlos Daniel Alonso Guzman, ex titular de la JMAS de Chihuahua.

Leonel de la Rosa Carrera, ex dirigente del PRI y ex secretario de Desarrollo Rural; Jorge Salazar López, ex director administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural; Eloy Soto Payán, exdirector de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal.

Gilberto Baeza Mendoza, jefe de departamento de Planeación en el Ichife; Sergio Gallegos Prado, exdirector de Educación Básica; José Alonso Enríquez Vázquez, excoordinador Administrativo del Ichmujer; Guillermo Dowell Delgado, ex subsecretario de Gobierno en Juárez y actual presidente del PRI y David Dajlala Ricarte, ex subsecretario de Economía y actual delegado de la Secretaría de Economía del gobierno federal.

De igual manera recurrieron a este recurso legal Jaime Agustin Fong Ríos, sobrino de Duarte y dueño de la empresa Fritag; Ana Edith Lozoya De Alba representante de la empresa Fritag y Guillermo Federico Duarte Medina, expresidente de la Unión Ganadera y primo de César Duarte.

Trascendió que el ex director de Transporte, Gustavo Morales González y otros cuatros ex funcionarios tramitaron su amparo.