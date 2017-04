Akronoticias.com

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.- Comienzan a proporcionar información en relación a la serie de obras de mala calidad que se realizaron en la administración pasada de Rodolfo Soltero Aguirre, una de ellas la carretera de ejido Hidalgo al Capulín la cual tuvo un costo de los 9 millones de pesos cantidad que no coincide con lo que ahí se invirtió en material, además se utilizó maquinaria del municipio para el arreglo de terracería y la pinta rayas municipal, no se puede cobrar la fianza de la empresa constructora FIGOSA que es cercana al millón de pesos porque el cheque que entregó no tiene fondos.

Fue el Director de Obras Públicas del municipio Arnoldo Hinojos a quien proporcionó información respecto a esta obra de pavimentación de en 6 kilómetros 700 metros en la que desde el inicio se vio la mala calidad en el pavimento la cual ya tiene baches y desgastes en varias partes y en la primera llovida quedara intransitable.

El funcionario informó que esta obra fue entregada en la administración de Rodolfo Soltero el pasado 6 de octubre del 2016 a la cual le faltaba para estar terminada un 60% pero aun así fue recibida y la terminaron el 10 de noviembre del mismo año.

Explicó que ante la mala calidad en el trabajo de los 6,7 kilómetros es evidente ya que sólo tiene 4 meses de haberse finalizado y ya está en pésimas condiciones, sin que el anterior director de Obras Publicas Octaviano Bonilla hiciera observación alguna.

También habló en relación a la fianza que dejó la empresa FIGOSA propiedad de Carlos Alberto Fierro González de esta obra que fue de 995 mil pesos, que evidentemente no cubre los daños que se tienen, sin embargo no se pudo hacer efectiva ya que dicha fianza se dio con un cheque cruzado, ( sin fondos).

Habló de que las terracerías no fueron trabajados como deben de ser, ya que se aplicó el pavimento cuando había agua, además de que hubo también irregularidades en el llenado de las bitácoras electrónicas que se tienen ya que en un lapso de 4 horas se hicieron las anotaciones correspondientes a seis meses de esa obra, la cual se retrasó mucho tiempo bajo el argumento de las condiciones climatológicas, mostrando en físico las bitácoras que son electrónicas y tienen el registro de la hora y el día en que fueron llenadas, así mismo el cheque sin fondos de la fianza.

¨Esta es una obra de muy mala calidad, desde un inicio vimos, pero ya no pudimos hacer nada porque la administración pasada ya la había recibido, la cual tiene un costo de las ¾ partes de lo que se invirtió, esto, teniendo en referencia el material que estamos viendo¨, dijo el funcionario.

Esta situación al igual que muchas de las obras que se hicieron en la pasada administración se hizo ya las observaciones ante la auditoría, comentó, que muchas de ellas están bajo el mismo esquema con las fianzas otorgadas con cheques sin fondo.