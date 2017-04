Noticias de Chihuahua.- Facebook cuenta entre sus filas con millones y millones de usuarios, cientos de miles de conexiones simultáneas y una barbaridad de comentarios, fotografías, mensajes y otras interacciones diarias. En la red social se pueden hacer multitud de cosas, entre ellas jugar a los juegos o aplicaciones que se integran con la plataforma.

Las notificaciones son útiles a la par que estresantes. Recibir los avisos cuando la gente te escribe es una gran idea; recibir comentarios de “envíame una vida” en Candy CrusH. Este tipo de comunicaciones son molestas después de cierto tiempo recibiéndolas sin parar, pero no te preocupes, puedes ponerle fin al asunto.

¿Candy Crush, FarmVille y otros juegos te molestan? ¿Tus amigos no paran de bombardearte con peticiones que ni te van ni te vienen? Sigue esta sencilla guía para bloquear las odiosas invitaciones y no tenerte que preocupar por ellas nunca más.

ADIÓS A LAS INVITACIONES

Hay dos formas de bloquear las invitaciones y nosotros te vamos a explicar las dos para que elijas aquella que se adapta más a ti, a tus conocimientos o a tu comodidad.

La primera forma requiere que vayas a Configuración > Notificaciones > Solicitudes y actividad de aplicaciones > Editar. En la lista de la ventana emergente tienes que buscar los juegos de los que no quieras recibir avisos. Una vez los tengas localizados, uno por uno tienes que ir seleccionando la opción ‘Desactivado’ en el letrero desplegable que acompaña al nombre de la aplicación a la derecha del mismo.

El segundo método está quizá más enfocado a aquellos que quieren desactivar todas las notificaciones de los juegos y aplicaciones. Por ello, aquí no se puede seleccionar qué activar y qué no, sino que no te llegarán avisos de ninguna aplicación (sí que te seguirán llegando las notificaciones habituales de Facebook de comentarios, fotografías, etc.).

Para ello, tienes que ir al menú de Configuración > Aplicaciones > Notificaciones de juegos y aplicaciones > Editar. Ahí lee el cuadro emergente para que te quede todo claro y pulsa en la opción ‘Desactivar’. Listo, ya no recibirás avisos de los juegos. Adiós, Candy Crush y derivados.