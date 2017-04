Noticias de Chihuahua.- Empleados de Starbucks contaron algunas de sus experiencias más raras e increíbles.

Starbucks no sólo sirve cafés y postres, sino que una de sus especialidades reconocidas es poder personalizar tu pedido.

Madison (nombre falso) es empleada de Starbucks en New Hampshire. De momento termina sus estudios de enfermería, trabaja en un Starbucks y ha querido compartir su experiencia en una larga carta a The Job.

Madison explica, por ejemplo, por qué todos los baristas odian a muerte los frapuccinos (básicamente porque son terriblemente engorrosos y sucios de hacer), y confirma que no hay ningún tipo de menú secreto que se active por palabras clave como en el In & Out Burger.

Estos son algunos de los pedidos más raros que ha recibido:

-Frapuccino Venti con 10 shots de caramelo extra, nata montada, caramelo por encima y…. leche desnatada. Un frapuccino normal tamaño Venti, por tener en mente la referencia, lleva dos dosis (shots) de caramelo. La leche desnatada del final es el toque final perfecto a un cóctel que probablemente arda si le acercamos una cerilla

-Frapuccino con cinco dosis extra de café, o lo que viene siendo un expresso frappe en vaso grande.

-Café negro con hielo pero con agua de coco en lugar de agua normal y polvo de te verde (matcha) por encima. Ni Madison pudo encontrar nombre a esto.

-Té verde con una dosis de café sólo cuidadosamente servida encima.

-Chocolate caliente pero sin chocolate (solo la leche) con un shot de sirope de melocotón, otro de mango y otro de arándano recubierto de polvo de té verde.

No sólo en Starbucks de Hampshire pasan rarezas. En Twitter otros se quejaron de pedidos extraños como:

-Frapuccino venti con doble de café, dos cucharadas de hielo y 14 shots de sirope de vainilla.

-Latte descafeinado ristretto con hielo, cuatro shots de sirope sin azúcar, canela, y leche desnatada de soja dulce.

-Latte con leche desnatada con espuma hecha con leche normal. Sí, dos tipos de leche en la misma bebida.

Destaca una vez que pidieron un café con varios ingredientes, excepto, café…

La petición, que no se sabe si es real o sólo una broma de un cliente, tienes estos detalles: Frapuccino de vainilla con leche entera y varios porcentajes de leche de soja, almendras, coco y leche sin lactosa, nata montada, pero ni hielo ni agua. Edulcorado con Stevia, miel, azúcar moreno y agave. También lleva coco rallado, yogur griego, polvo de té verde, plátano, fresa y polvo de proteínas. Decorado con sirope de arándano, espuma y caramelo. También especifica que se prepare a 34 grados.