Noticias de Chihuahua.- Ernesto Ávila, secretario de Salud, aseguró que regresó el bono de más de 100 mil pesos que recibió; “me dejé llevar y convencer”, dijo.

Ávila Valdez y otros funcionarios de la Secretaría de Salud recibieron bonos entre 25 y 100 mil pesos cada uno.

El monto total de dichos estímulos, entregados a 20 funcionarios de la Secretaría de Salud, ascendió a un millón 830 mil pesos.

Ante ello, el secretario de Salud aseguró que ya regresó su bono, y aunque “no quería que se diera”, se “dejó llevar y convecer”.

“Yo no estaba seguro de que procediera, tan no estaba seguro que yo inicialmente no quería que se diera. Sin embargo, yo me dejé llevar y convencer”, indicó.

Y aseguró que “ayer le mandé un oficio a la secretaria de Función Pública -Stefany Olmos- para haga el análisis y nos diga si procede. Independientemente, yo ya le di un cheque por el reintegro de lo que a mí me corresponde. Yo no tengo interés en un bono de ese tipo, porque si no procedía, pues no procedía, yo ya le regresé el dinero”.

“No podemos estar jugando y si dijimos que estábamos en austeridad y no procedía, y yo me deje llevar porque me dijeron que sí procedía, pues ahora tengo que rectificar y no procede”, finalizó.