Noticias de Chihuahua.- Tess Holliday, la modelo plus-size mejor pagada del mundo, denunció el maltrato de un chofer de Uber quien la cuestionó por su peso.

Tess Holliday, la modelo plus-size mejor pagada del mundo, denunció el maltrato de un chofer de Uber quien la cuestionó por su peso.

A través de las redes sociales, la modelo Tess Holliday denunció a un chofer de Uber, quien la cuestionó por su peso.

La modelo de 31 años compartió un video del conductor preguntándole por sus niveles de colesterol.

De acuerdo con Holliday, el chofer le dijo que era imposible que estuviera sana estando tan gorda.

“Hola, Uber. No pienso pagar más por Nuestro servicio black car para que me digan que es imposible que esté sana con lo gorda que estoy y para que me cuestionen. Nadie debería tener que tolerar algo así en ninguno de los servicios que ofreces. Estoy gorda, pero también tengo mucho dinero y no voy a volver a utilizar vuestros servicios. Nunca más. Además, cuando le dije al conductor que estoy sana apagó la radio y cambió de tema. Edito para añadir: dije que el conductor estaba gordo para describirle y no para insultarle. Además, en el vídeo no se le ve la cara ni se menciona su nombre; lo hice para mostrar el tipo de cosas con las que tengo que lidiar a diario y por qué se trata de un comportamiento inaceptable”, escribió.

Holliday lleva años fomentando la aceptación del físico y luchando contra los estándares de belleza femenina.