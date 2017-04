Noticias de Chihuahua.- Con cuatro títulos más en las vitrinas de Coapa, 10 liguillas consecutivas y el prestigio azulcrema recuperado, Ricardo Peláez pone fin a su labor de más de cinco años al frente del proyecto deportivo del Club América.

En entrevista con Palabra del Deporte, Peláez Linares enfatizó que pone pausa a su carrera como directivo principalmente para tomar un descanso y darse tiempo de convivir con su familia.

“Es un momento importante para recargar pilas, necesito estar con mi familia, mi esposa ha sido una viuda del futbol por más de 30 años, necesito dos tres o meses de vacaciones y prepararme para asumir el reto que venga”, indicó.

Peláez destacó la satisfacción que siente por haberse entregado al máximo en su faceta como directivo donde en cinco años y medio entregó dos títulos de liga y dos de Concachampions a la institución azulcrema.

“No me perdí un entrenamiento, no me perdí un partido, siempre estuve con mis jugadores, son como mis hijos, paso mucho tiempo con ellos. Con todos los técnicos nos fue bien, Miguel Herrera, Mohamed, Matosas, Ambriz y me voy muy contento y muy agradecido”, subrayó.

Descartó que el anunció de su separación del cargo sea inoportuno de cara a una posible clasificación de las Águilas a la liguilla por el título.

“No veo mayor riesgo de anunciarlo ahorita, los jugadores están conmigo, me siento cobijado por ellos porque ellos son los que ejecutan en la cancha y esto también servirá para unirnos y luchar para volver a levantar el título el 29 de mayo”, puntualizó.

Recordó que en 2013 el América acudió al rescate de la selección nacional para ser base del Tri y en el repechaje contra Nueva Zelanda conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2014.