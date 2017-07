Noticias de Chihuahua.- La interacción de la entrada de humedad procedente del Océano Pacifico y del Golfo de México con un canal de baja presión, favorecerán en la entidad un cielo mayormente nublado, así como intervalos de chubascos con tormentas fuertes (25 a 50mm) para las zonas: noroeste, occidente y suroeste, así como lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25mm) para las zonas centro, sur y sureste.

Además, entre el lunes y el jueves los vientos oscilaran entre los 20 a 35 km/h, con rachas superiores a 55 km/h, hacia las zonas norte, noreste, centro y suroeste.

Las temperaturas máximas durante la semana serán calurosas (25°C a 32°C) para las zonas noroeste, occidente, suroeste y sur, mientras que para el resto de la entidad serán muy calurosas (32°C a 40°C).

En la ciudad de Chihuahua se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas entre los 33°C y 35°C, así como lluvias con intervalos de chubascos (5mm a 25mm) durante la semana.

Para ciudad Juárez se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas que oscilarán entre los 36°C y 38°C, así como lluvias dispersas (0.2 a 5mm) entre el martes y el jueves.

Por lo anterior, es importante atender las recomendaciones durante la presencia de lluvias:

· No ingresar el vehículo a zonas inundadas.

· Durante lluvia fuerte, si no es necesario transitar por las calles, no lo haga.

· Buscar resguardo durante lluvia fuerte, caída de granizo, rachas de viento fuerte y tormentas eléctricas.

· No tener objetos sueltos en azoteas y ventanas.

Asimismo, para mitigar los efectos del calor se recomienda:

· Beber líquidos en abundancia, aunque no se tenga sed, esto evitará la deshidratación y el golpe de calor.

· De ser posible, mantenerse en interiores durante las horas más intensas de calor.

· Si se realizan actividades al aire libre, procurar efectuarlas antes o después del calor intenso.

· Usar ropa ligera y de colores claros y aplicarse bloqueador solar.

· No dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de los vehículos.

· Atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud para prevenir enfermedades gastrointestinales ante estos cambios de temperatura.

· Finalmente, hay que mantenerse informado por los medios masivos de comunicación y redes sociales sobre el pronóstico del tiempo, avisos especiales y boletines emitidos.