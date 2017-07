Noticias de Chihuahua.- El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, participó en el XLV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados A.C. con una conferencia sobre la reforma para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde pidió el apoyo de este gremio para poder impulsar estos cambios a nivel nacional.

Comenzó subrayando que el problema instrumental más grave de México es la corrupción política, que impide resolver otros problemas y que tiene indiscutibles agravios en otros asuntos, como son la seguridad, la salud y la educación.

Por ello la urgencia de implementar un Sistema efectivo de combate a este asunto , recordando que su intención fue siempre priorizar la atención hacia los sectores prioritarios, pero no desde una perspectiva populista ni de enfrentar a “ricos y pobres”, sino en mejorar las condiciones que mantienen a miles fuera de las oportunidades de desarrollo.

“Ya lo había dicho antes, no hay peor crimen que mirar la pobreza de frente y saquear los recursos que son para combatirla, y para que no se nos desgaste ese concepto de la corrupción hay que bajarlo a la realidad, pues no es solo usar el dinero, sino usar la estructura del Estado para impulsar negocios personales y beneficiar a amigos y familiares”, agregó Corral Jurado.

Insistió en que la corrupción no es solo un asunto de finanzas, sino que genera violencia y que la que se vive en varias de las principales zonas del estado, es producto de un sistema político desgastado que ha renunciado a sus oportunidades de depurarse y transformarse, lo mismo ocurre en el país.

El mandatario citó un estudio que demuestra que en el aumento de este fenómeno, está ligado directamente el incremento de la violencia en todas sus formas, recordando que el país pierde anualmente 347 mil millones de pesos.

De igual modo, reconoció que Chihuahua ha sido catalogado como uno de los estados con mayores índices de corrupción en el país, pues el último estudio en 2013 registró 44 mil actos de este tipo por cada 100 mil habitantes, por eso fue urgente tomar medidas y de ahí derivó tener esa propuesta del Sistema Estatal Anticorrupción.

Javier Corral presumió que esta supera en muchos aspectos a la reforma constitucional federal, que sin demeritarla, la ven como una base pero no como un techo, pues las entidades deben estar obligadas a superarlas, por eso ofrecieron un sistema que sea referente y ejemplo.

“No es cierto que en el olvido las cosas se arreglan, el borrón y cuenta nueva solo perpetúan la corrupción e impunidad, y nosotros estamos en una operación para hacer justicia, pero queremos sentar las bases institucionales para que no nos vuelva a suceder, porque en la medida que elevemos la vara, nos comprometeos a no cometer esos mismos errores”, sostuvo.

Aprovechó para mencionar que en ese mismo contexto, mantiene su convicción con el respeto y aplicación a los derechos humanos, pues son compatibles ambas estrategias, pero que sí ha venido ajustando algunas cuestiones de cuando era senador, porque dijo que a veces la realidad es dura y hace necesario cambiar criterios y visiones en puntos donde el Estado Mexicano combate adversarios de un tamaño insospechable y de alto grado de infiltración.

Por tal razón, el gobernador dijo no explicarse por qué algunos miembros del Legislativo le han puesto trabas a un esquema que beneficia a la sociedad, y por ello pidió la solidaridad de la Federación de Colegios de Abogados para que le apoyen a promover e impulsar esta reforma, que insistió será un referente para México.

Finalizó acotando que mientras México y Chihuahua no estén dispuestos a sacudirse esas redes de corrupción, cualquier modelo de Gobierno que se quiera implementar estará destinado al fracaso.