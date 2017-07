Noticias de Chihuahua.- En la administración anterior se entregaron más de 300 concesiones para taxis de manera ilegal, y fueron debidamente impugnadas por los afectados, dio a conocer Joel Gallegos Legarreta, director de Gobernación y Transporte, pero como estos recursos se encuentran en tribunales federales, esto escapa totalmente a las labores del Estado mismo.

Según explicó el titular de esta área, quien se ha reunido en numerosas ocasiones con cientos de afectados por este tema, en efecto hubo un acto ilegal y este fue acreditado ante la autoridad, que está determinando a los responsables y la manera de reparar el daño.

Aquí, habrán de esperar a que se resuelvan en definitiva los amparos, aunque reconocen que sí fueron ilegales las concesiones porque la convocatoria fue modificada después de haber sido publicada, y además se otorgaron los derechos sin el estudio técnico respectivo.

Sin embargo, para ellos poder revocar las concesiones, estas tendrían que haber sido impugnadas ante el Estado, pero no fue así, lo cual se acepta pero en este caso no se puede hacer nada hasta que no haya conclusión del proceso.

De igual forma, Joel Gallegos respondió que respecto a la más reciente manifestación, en donde está un grupo de taxistas que pedían 30 permisos para trabajar en Aquiles Serdán, aquí se ha hecho un estudio técnico, porque para otorgar una concesión se debe hacer este análisis y no antes se habrá de tener una respuesta.

Mencionó que hablarán con ellos para ver cómo está este proceso y no hay más, aunque reconocen su molestia por el tiempo que esto lleva, pero todo para que quede debidamente establecido conforme al marco legal.