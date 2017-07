Noticias de Chihuahua.- Con pilotos de motocicleta en modalidades ATV’s y “Side by Side”, del 26 al 29 de julio. Participan especialistas de México, Estados Unidos y Canadá.

Guachochi será sede de un acontecimiento no solo deportivo, también turístico y cultural dentro del Festival Internacional de Turismo de Aventura 2017 (FITA), pues se espera que más de 700 personas sean partícipes del circuito “Ruta Sierra Tarahumara” que recibe a pilotos de motocicletas en modalidades ATVs y “Side by Side”.

Los participantes realizarán cuatro diferentes trayectos como parte de este recorrido extremo, a través de vías difíciles de terracería con piedras, barranca, agua y por si fuera poco, durante la noche.

Asistentes y motociclistas gozarán de un recorrido lleno de adrenalina y deporte extremo, además de disfrutar de los maravillosos paisajes que conforman la Sierra Tarahumara.

La inauguración de esta ruta, será este miércoles 26 de julio, al iniciarse con el registro de los participantes a las 18:00 horas, para dar paso a una pequeña ceremonia en el Salón de eventos “Cimarrón”.

El jueves 27 de julio, será cuando se lleve a cabo la bendición de cascos, en el “Lago de las Truchas”, a las 9:30 horas. “La Ruta de Piedra” iniciará a las 10:00 horas y ese mismo día, se llevará a cabo la “Ruta Nocturna”, a partir de las 21:30 horas.

Para el viernes 28, se tiene prevista la “Ruta Cumbre Sinforosa”; mientras que para el sábado 29, a las 9:00 horas, los competidores tomarán el camino hacia “Tónachi de Arriba”. El cierre de la “Ruta Sierra Tarahumara” se tiene proyectado ese mismo día, a las 20:30 horas.

Caminos difíciles, la profundidad y majestuosidad de la Sinforosa, así como arroyos, ríos, lagunas, y un cielo estrellado, serán escenario perfecto para esta aventura que espera a los mejores competidores del país.

Esta competencia se enmarca dentro del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA), en su vigésima primera edición, a cargo de la Dirección de Turismo, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y que ha tenido un gran éxito al romperse récords en el número de deportistas y visitantes.