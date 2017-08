Noticias de Chihuahua.- Arqueólogos israelíes creen haber encontrado los restos de la antigua ciudad de Betsaida, mencionada en el Nuevo Testamento, de la que procedían los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. El hallazgo de los investigadores es un lugar llamado El Araj, ubicado en la costa norte del mar de Galilea, en la Reserva Natural del Valle de Bethsaida, informa ‘Haaretz’.

Hasta ahora los especialistas creían que El Araj era un pequeño pueblo de pescadores, pero tras encontrar una casa de baños de estilo romano cambiaron drásticamente de opinión, dado que este descubrimiento indica la existencia de una antigua ciudad del Imperio romano. Además, en las descripciones que el historiador Flavio Josefo (años 37-101) hace de Betsaida, a la que llamaba Julias, menciona que un gobernador transformó lo que no era más que una aldea de pescadores en una verdadera polis romana.

“Josefo reportó que el gobernador había convertido el pueblo de Betsaida en una polis, una verdadera ciudad”, comentó a ‘Haaretz’ el doctor Mordechai Aviam del Kinneret College (Israel). “No dijo si [la polis] había sido construida encima, al lado o debajo [del pueblo]. En realidad durante todo este tiempo no sabíamos dónde estaba, pero la casa de baños atestigua la existencia de cultura urbana”, añadió.

Un suelo lleno de maravillas

Los arqueólogos encontraron la casa de baños en un estrato de tierra que data del período romano tardío, del siglo I al III a. C., dos metros por debajo del nivel bizantino. Ese estrato romano contenía fragmentos de cerámica, un mosaico y los restos de la casa de baños. Además, en esa capa se encontraron dos monedas, una de bronce de finales del siglo II a. C. y un denario de plata con el retrato del emperador Nero datado de los años 65-66 d. C.

Aparte de todos estos valiosos descubrimientos, los especialistas han encontrado otra indicación de que su hallazgo sería la ciudad nativa de los apóstoles: unas paredes con restos de mosaicos dorados que señalan que en la ciudad hubo una iglesia rica e importante. Precisamente este santuario podría haber sido descrito por un obispo de Baviera que visitó Betsaida en el año 725 d. C. En su obra el clérigo relató que la iglesia había sido construida en el lugar donde se ubicaban las casas de los apóstoles Pedro y Andrés.

Actualmente los investigadores israelíes continúan las investigaciones en el sitio. Se espera que próximamente aparecerán más confirmaciones de que El Araj fue realmente el lugar de nacimiento de tres de los discípulos de Jesús.