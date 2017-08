Noticias de Chihuahua.- Ante los rumores desatados por un medio de información, el dirigente no descartó la posibilidad, pero sostuvo que no obtendrá un puesto ante el rechazo que existe en la militancia.

El presidente del comité estatal de Morena Martín Chaparro, comentó que es un rumor el ingreso del Senador Patricio Martínez al partido rumbo a las elecciones del 2018, sin embargo, no descartó la posibilidad de que en un próximo encuentro a nivel nacional asista y firme un pacto similar al que se ha realizado en varios estados.

“Hasta ahorita es rumor, pero no descartamos que pueda ser cierto”, respondió el dirigente estatal, quien comentó que el próximo 3 de septiembre se realizará otro pacto de unidad a nivel nacional, donde el ex gobernador podría asistir para firmar el pacto con López Obrador.

Dijo desconocer la posibilidad de este nuevo ingreso, al recordar que Andrés Manuel ya ha nombrado a los personajes que no se aceptarían, como los ex presidentes de la república.

Explicó que de parte de la dirigencia estatal, han cuestionado el tema de estos ingresos al partido, pero que la valoración final es que tienen más beneficio que afectación hacia el exterior del partido, además de señalar que no tienen liderazgos fuertes en Morena.

“Al interior, donde la militancia ha cuestionado y manifestado desacuerdo, ala interior nos ha afectado bastante, se ha generado una dinámica entre la militancia y las dirigencias de desacuerdo en este tipo de situaciones, pero en reuniones ponemos esto sobre la mesa y encontramos que hay más beneficios, necesitamos liderazgos porque en Morena no los tenemos”, dijo.

Sostuvo que la firma del pacto no aseguraba que estos personajes obtengan alguna candidatura debido al rechazo que existe contra ellos dentro del partido, por lo que no pasarían en los proceso de selección, aunque también mencionó que la militancia comienza a aceptarlos. “Ahí se darán cuenta que esos liderazgos no van a quedar”.

“Algunos aspiran a puestos, pero la militancia y la forma de elección no veo posibilidad de que logren llegar”, indicó el dirigente.