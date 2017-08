Noticias de Chihuahua.- La ilusión de Jack Davis, un niño estadunidense de nueve años, no es ganar grandes cantidades de dinero, al menos no por ahora. Su inocencia ayudo a imaginarse peleando contra extraterrestres y defendiendo al mundo de malignos seres cuando escuchó que la NASA busca un nuevo director de protección planetaria. Por eso no dudo en postularse al puesto por medio de una carta.

La agencia espacial realmente busca a una persona para ocupar dicha posición, sin embargo, aunque pareciera que realmente se trate de alguien que proteja al mundo de algún ataque, la principal labor de quien ocupe el puesto será evitar que los componentes espaciales estropeen los dispositivos tecnológicos de la NASA en el espacio.

Medios de comunicación estadunidenses informaron de la vacante en sus espacios informativos, y uno de ellos llegó a oídos del pequeño Davis, habitante de Nueva Jersey, Estados Unidos, quien no dudo en tomar papel y lápiz y dirigir una misiva a la agencia para postularse.

El documento llegó hasta la NASA y ésta contestó a la solicitud. En su página de Facebook se pueden ver las cartas originales, tanto la del pequeño Jack, como la de la agencia espacial.

Aquí la traducción de ambos escritos.

Querida NASA.

Me llamo Jack Davis y me gustaría presentarme al puesto de director de protección planetaria. Puede que tenga nueve años, pero creo que encajaría en el puesto. Uno de los motivos es que mi hermana dice que soy un alien. Además he visto casi todas las películas del espacio y de aliens que puedo ver. Además he visto el programa “Marvel Agents of S.H.I.E.LD”. y quiero ver la película ‘Men in Black’. Se me dan muy bien los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien.

Sinceramente

Jack Davis

Guardián de la Galaxia

Cuarto curso

La NASA contestó:

Querido Jack.

He escuchado que eres un “Guardián de la Galaxia” y que estás interesado en convertirte en el director de protección planetaria de la NASA. ¡Eso es fantástico!

El puesto es genial y es un trabajo muy importante. Consiste en proteger a la Tierra de pequeños microbios cuando traemos muestras de la Luna, de asteroides o de Marte. Además, también consiste en proteger a otros planetas y satélites de nuestros gérmenes, ya que exploramos con responsabilidad el Sistema Solar. Siempre estamos buscando científicos e ingenieros con futuro para ayudarnos, así que espero que estudies mucho y te portes bien en el colegio. Esperamos verte en la NASA un día de estos.

Sinceramente

Jim Green

Director de la División de Ciencia Planetaria

Quien ocupe dicho puesto ganaría entre 124 mil y 187 mil dólares anuales. Pero eso a Jack no le importa, él quiere ser un verdadero ‘Guardian de la Galaxia’, como se autoproclamó.

En la NASA, nos encanta enseñar a los niños. Queremos inspirarlos para que sean la nueva generación de exploradores. Imagínalo como un empujón gravitacional, algo que pueda cambiar para siempre de forma positiva el curso de una vida. Es como una huella en el universo”, dijo el responsable de la NASA, Jim Green, que escribió la respuesta para el joven aspirante.

La agencia espacial aseguró que llamaron a Jack Daniels para agradecerlo por su postulación y sus ganas de colaborar con ellos.