Noticias de Chihuahua.- Mediante una transmisión en vivo de Facebook Live, el cantante Julión Álvarez afirmó que no pasa absolutamente nada. “Tengo que asesorarme y checar bien de donde vienen las cosas”.

Hoy amanecemos con una noticia donde nos están involucrando, nos están echándonos unas notas un poquito incomodas. Me siento con la obligación de poder dar una aclaración a ustedes, entonces pues no pasa absolutamente nada”.

Tengo que asesorarme, tengo que checar bien por donde viene, de quien viene y como son las cosas y pones ahí los tendré informados. Les puedo decir que soy una persona de rancho que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo poco o lo mucho que tengo; me lo he ganado”.

Julión Álvarez transmitió al parecer de su rancho donde produce Papaya Maradol de exportación ubicado en la Concordia en el Estado de Chiapas. La familia del cantante vive en la colonia Benito Juárez, donde nació y pasó su niñez.