Noticias de Chihuahua.- “Todas las universidades privadas en el estado que no cumplan con un estándar de calidad marcado por la ley las tendremos que cerrar”, señaló Miguel Ángel Valdez, subsecretario de Educación, quien agregó que se tienen en la mira a 33 instituciones de educación superior que en definitiva van a ser clausuradas.

Explicó que se realiza una revisión exhaustiva en las instituciones de educación superior para que no existan las universidades mal llamadas “patito” o de dudosa calidad.

En el estado hay 174 universidades privadas que prestan sus servicios, “no hay problema que presten su servicio, al contrario son subsidiarias del sistema público y la ley permite ofertar los servicios pero lo tienen que hacer con la debida calidad y con los estándares que pide la Ley Federal de Educación”, señaló el subsecretario de Educación.

Dijo que aquellas que pudieran constituir un fraude al padre de familia o al propio alumno al ofertar cursos profesionales que no estén avalados o certificados por la propia Secretaría o avalados y que no cumplan con lo indispensable que marca el Acuerdo 279 serán cerradas.

El trabajo de revisión se hace en coordinación con la Dirección de Educación Media y Superior y con la Dirección de Control, Normatividad e Incorporación. “Queremos ser muy serios y responsables de que aquella casa de estudios que diga ofrecer un título profesional de contador o abogado tenga la infraestructura suficiente, profesores capacitados, cumpla con horarios y calendarios para un título profesional”.

Destacó que las 33 universidades si no responden a los requerimientos de calidad serán clausuradas, por lo que se invitará a las demás a seguir trabajando con calidad y pertinencia.

Por el momento se les envió el oficio de clausura, ya que no puede revelar los nombres porque tienen el derecho a contestar el requerimiento. En caso de no hacerlo se harán públicos los datos a fin de que la ciudadanía esté atenta y no caiga en fraudes.

Miguel Ángel Valdez detalló que el trabajo de revisión de las instituciones inició desde que tomaron las riendas de la dependencia, ello ante las frecuentes quejas de padres de familia y alumnos.