Noticias de Chihuahua.- La quinceañera más famosa de México, Rubí declaró que no quiere volver a tener una fiesta en su vida, debido a que la experiencia del año pasado no fue grata.

Rubí Ibarra dijo que no quería volver a tener una fiesta en su vida y mucho menos una boda, esto luego de que la cuestionaron por su cumpleaños el próximo 31 de julio.

La joven se hizo famosa por su fiesta de quince años cuando alguien compartió en Facebook el video de su invitación y muchos mexicanos se invitaron e incluso viajaron a La Joya para estar en el gran día.

En la entrevista la cuestionaron:

El 31 de agosto cumples 16 años, ¿después de tu famosa fiesta de XV, quieres una más grande?

“Yo estaba segura de que no quería fiesta de XV años y le dije a mi mamá que sólo deseaba pasarla relajada, pero ella comentó: ‘si no te hago la de XV años, cuando estés grande me vas a reclamar que por qué no te la hice’, pero para mis 16, por supuesto que no deseo una. No quiero otra fiesta, nunca, ni siquiera una boda”.