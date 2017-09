Noticias de Chihuahua.- Un total de nueve presas se encuentran vertiendo agua según el reporte emitido por la fiscalía general del estado a través de la coordinación de protección civil, otras dos presas dejaron de verter hoy.

Las presas que se encuentran vertiendo son: Francisco I. Madero, Piedras Azules, Parral, San Marcos, San Gabriel, El Tintero, Abraham González, Las Chepas y Las Lajas.

Las dos presas que dejaron de verter según el reporte a hoy son: Pico del Aguila y El Rejón.

En cuanto al reporte de las presas La Boquilla y Luis L. León el reporte de protección civil señala que se les está extrayendo agua; a la primera 131.3 metros cúbicos por segundo y la otra 119 metros cúbicos por segundo.