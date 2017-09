Noticias de Chihuahua.- Siempre ha existido una atracción peculiar, la de los hombres feos que sostienen relaciones con mujeres hermosas, pero esta situación, que muchas veces causó la envidia de los demás, no es una casualidad, pues tiene su sustento científico: las mujeres que andan con hombres feos, son más felices.

¿No lo crees?

De acuerdo con un nuevo estudio, las mujeres son más felices cuando están al lado de un hombre feo.

Investigadores de la Universidad Estatal de Florida, la estudiante de doctorado Tania Reynolds y la profesora asistente de sicología Andrea Meltzer, evaluaron las relaciones de 113 parejas de recién casados, con una edad promedio de 20 años, para así entender si el atractivo juega un papel en la felicidad, en general.

Primero calificaron a los participantes en función de su atractivo y les pidieron responder un cuestionario sobre sus deseos personales. Posteriormente cada participante se clasificó en deseabilidad basada en el atractivo de la cara y el cuerpo.

Los resultados revelaron que las mujeres que tenían parejas atractivas, constantemente intentan perder peso para verse mejor, siguiendo una dieta saludable y con la ayuda de ejercicio regular. Las mujeres en esta categoría respondieron afirmativamente a preguntas como: “me siento extremadamente culpable después de comer”, “me gusta que mi estómago esté vacío” y “me aterroriza ganar peso”.

Por el contrario, las mujeres que no tenían maridos atractivos, no sentían la necesidad de hacer esfuerzos físicos ni alimenticios para estar en la competencia de sensualidad contra otras mujeres, lo que las hace verdaderamente felices. En lugar de preocuparse por verse tan sexi como sus esposos, estas mujeres llegan a disfrutar plenamente su vida al lado de sus hombres.Los resultados revelan que tener un marido físicamente atractivo, puede tener consecuencias negativas para las esposas, especialmente si esas esposas no son particularmente atractivas, apuntó la investigadora.

Sin embargo, esa motivación adicional a la dieta no existía entre las mujeres juzgadas más atractivas que sus maridos. En cuanto a los hombres, su motivación para la dieta era baja independientemente del atractivo de sus esposas o de la suya propia.

El estudio, publicado en la revista Body Image , ofrece ideas productivas sobre las relaciones en las que una mujer teme que se quedará corta de expectativas de su pareja.

Se tomó una fotografía de cuerpo entero de cada participante y se clasificó en una escala de 1 a 10. Dos equipos de evaluadores de pregrado estudiaron las fotos: una en la Southern Methodist University en Texas se centró en el atractivo facial de los cónyuges, mientras que otra en FSU miró el cuerpo atractivo. Los evaluadores varían en el sexo y la composición étnica.

Reynolds dijo que algunas investigaciones han demostrado que las mujeres tienden a percibir demasiado lo delgadas que sus compañeros quieren que sean y, como resultado, pueden seguir de forma inapropiada una dieta y un cuerpo delgado.

“Una forma de ayudar a estas mujeres es que los compañeros sean muy reafirmantes, recordándoles, ‘Tú eres hermosa. Te amo con cualquier peso o tipo de cuerpo ‘”, dijo Reynolds.

Reynolds piensa que un próximo paso interesante para la investigación sería explorar si las mujeres están más motivadas a la dieta cuando están rodeados de amigas atractivas.

“Si entendemos cómo las relaciones de las mujeres afectan su decisión de alimentarse y los predictores sociales para desarrollar comportamientos de alimentación poco saludables”, dijo Reynolds, “entonces podremos ayudarles mejor”.