Noticias de Chihuahua.- La estrella de la música pop Belinda confirmó en sus redes sociales la noticia que circulaba desde hace semanas sobre su frágil relación con el ilusionista estadunidense Criss Angel.

“No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras que el mago, también en Twitter, lanzó un mensaje a su otrora medioática pareja.

“No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio, la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante del engaño”, publicó el ilusionista cuyo nombre real es Christopher Nicholas Sarantakos.

En las redes sociales de la rubia intérprete la noticia de su regreso a la soltería fue del agrado de su fiel legión de miles de admiradores, luego de que el julio pasado cerra su cuenta en esa red social.