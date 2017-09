Noticias de Chihuahua.- Por fin se filtró la conversación que Cristiano Ronaldo, futbolista del Real Madrid, tuvo con las autoridades ibéricas luego de ser acusado de un fraude de 14,7 millones de euros correspondiente al ejercicio 2014 contra la Hacienda española.

“Yo pagué en 2014, no entiendo mucho de eso, tengo hasta sexto grado de escolaridad, la única cosa que se hacer es jugar al futbol y si mis asesores me dicen que no hay problema yo no oculté nada. Dejen mi vida tranquila, déjenme concentrarme en el futbol”, justifica el astro portugués en la grabación difundida por el diario luso Correo da Manha.

Sin embargo, casi al finalizar la secuencia de imágenes, CR7 asegura que le gustaría volver a Inglaterra, donde jugó para el Manchester United, toda vez que ahí no tuvo problemas similares con el fisco.

“Nunca tuve ningún problema en Inglaterra. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte. Me gustaría volver a Inglaterra”, dijo el Merengue.