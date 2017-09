Noticias de Chihuahua.- La imagen de un cartel pegado en la entrada de una escuela, presuntamente mexicana, ha desatado la polémica en redes sociales desde hace unos días, ya que usuarios de Twitter consideran que tiene un alto grado de contenido “machista y misógino”.

En la fotografía publicada en la cuenta @NoticiasZMG, el pasado 3 de septiembre, aparece una cartulina colocada sobre la reja de una institución educativa, con la siguiente leyenda:

“Atención. Sras. Madres de Familia. Se les pide de manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo… No mini short. No minifaldas. No blusas escotadas. No blusas de tirantes. No blusas transparentes… Evitemos la pena de regresarla a cambiarla a su casa. Evítense faltas de respeto innecesarias. Atentamente sus niños”.

Algunos tuits de los usuarios advierten que la escuela se equivoca al asegurar que la forma de vestir de las mujeres causa que los hombres les falten el respeto. También critican que supuestamente el mensaje es firmado por los alumnos.

Hasta el momento se desconoce de qué ciudad del país es la institución educativa, o bien, si efectivamente es una escuela de México.