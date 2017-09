Noticias de Chihuahua.- Anahí se convirtió en blanco de burlas tras calificarse como “despeinada, mal arreglada y fea” al acudir a la zona de desastre en Chiapas por el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter.

A través de las redes sociales, Anahí -esposa de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas- compartió un video para pedir apoyo para los damnificados por el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahora es ayudar a la gente”, dijo.

Las palabras de la cantante fueron severamente criticadas por los usuarios de las redes sociales, debido a que se encontraba en lugares devastados por el sismo.

“Yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos pero la verdad ahorita eso o importa”, agregó.