Noticias de Chihuahua.- Una misteriosa criatura marina apareció en una playa de Texas tras el paso del huracán Harvey; hasta ahora, no se ha confirmado la especie.

Una misteriosa criatura marina apareció en una playa de Texas tras el paso del huracán Harvey; hasta ahora, no se ha confirmado la especie.

A través de las redes sociales, Preeti Desai, del grupo de conservación de la National Audubon Society, compartió unas fotografías de una criatura marina con colmillos.

“Estábamos en una playa en la ciudad de Texas y vimos esta cosa de lejos así que me acerqué para descubrir qué era”, dijo.

Y agregó que “a primera vista me parecía algo de las profundidades del mar. Mi primer pensamiento fue que podría ser una lamprea de mar – un pez sin mandíbula – , pero cuando me acerqué me di cuenta de que no había manera de que fuera eso, sobre todo por la boca”.