Casas Grandes, Chihuahua.- Causa indignación la mala organización que se tuvo en la ya tradicional carrera ciclista ¨Estampida Búfalos¨ en lo que es la carrera bufalitos, ya que a las niñas no se les permitió subir al pódium y al primer lugar sólo de le dieron unos dulces y ocasionó tristeza entre las pequeñas participantes, esto, se está catalogando hasta cierto punto una discriminación, por tal motivo el ganador de los 90 kilómetros Manuel ¨Fily Salas¨, un día después no subió al pódium.

Fue durante los días 10 y 11 de septiembre se organizó esta ya tradicional carrera ¨Estampida Búfalos¨, en el municipio de Casas Grandes y la que nuevamente logró reunir a lo mejor del ciclismo, siendo el primer día del evento cuando se llevó a cabo la carrera ¨bufalitos¨, en la que participaron niñas y niños de las diferentes edades.

Fue precisamente en este evento cuando se premió a los tres primeros lugares y en donde a los niños se les permitió pasar al pódium a los tres primeros lugares, los cuales fueron acreedores a una placa en donde se reconocía el gran esfuerzo que hicieron, pero no fue igual para las niñas, ya que a ellas no se les permitió el subir al pódium y a quienes obtuvieron el primer lugar sólo le dio un jersey, al segundo y tercer sitio no se les entregó nada.

No sólo causó indignación entre los padres de familia el ver que no se reconoció el esfuerzo de las pequeñas al subirlas al pódium y ver desde una edad temprana que su logros son recompensados, sino que causó tristeza entre las participantes quienes preguntaban por qué a ellas no se les permitió subir a recibir su premio, el cual tampoco estaba contemplado darles al segundo y tercer sitio de cada categoría.

Esta situación originó que al día siguiente en la categorías mayores el ganador de los 90 kilómetros Manuel el Fily Salas no subiera al pódium, ya que su menor hija de 6 años, un día antes había obtenido el tercer lugar y no se le permitió al igual que a las demás el subir al pódium por lo que él no podía explicarle a la menor esta situación y optó por no subirse a un lugar que ya es muy común por el buen desempeño en su carrera ciclista.

Esta situación de discriminación hacia las niñas, futuras generaciones del ciclismo, se ha hecho de manifiesto mediante las redes sociales, tachando de mala organización al evento de bufalitos, lo cual consideran debe de mejorarse para el próximo año y que esto motive a las niñas para continuar participando.