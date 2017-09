Noticias de Chihuahua.- En el mundo dinámico e inquieto en el que vivimos, nuestro estilo de vida se ha vuelto mucho más agitado y lleno de cosas que hacer.

Esto se puede volver agobiante, pues puede que sientas que el tiempo no es suficiente y termines con mucho estrés.

Son muchas las técnicas que puedes aprender en Gananci para el manejo del tiempo. Aquí te dejamos las básicas para que logres gestionar tus días de forma eficiente.

1. Saber todo lo que debes hacer

Para poder organizarte, primero debes hacer una lista de las cosas que debes hacer.Es buena idea (y necesario para manejar mejor tu tiempo) escribir todo lo que tienes que hacer durante una semana.

Toma un papel y escribe absolutamente todo lo que tienes pendiente. Tranquilo, puede que parezca mucho, pero en el siguiente paso conseguirás descartar lo menos urgente.

2. Establecer prioridades

Luego de haber hecho la lista sobre todas las cosas que debes y quieres hacer, es momento de establecer prioridades.

¿Qué es más importante? ¿Hay algún trabajo cuyo plazo de entrega es pronto? ¿Hay algo que pudieras dejar para el final de la semana? Al responder estas preguntas, podrás jerarquizar de una mejor forma tu lista de cosas por hacer.

3. Planificar la semana

El tiempo es muy valioso y cada cosa requiere un momento. Si ya conoces lo que tienes pendiente, es momento de planificar tu semana y establecer tu plan de acción.

Debes establecer el tiempo aproximado que consideras necesario para realizar cada actividad. Procura cumplir estos horarios, pues, de lo contrario, empezará la acumulación de tareas.

Al planificar tu semana y establecer horarios de acción, podrás notar que quedará espacio para el descanso y alguna otra actividad que quieras realizar.

4. Un tiempo para lo más importante

Nuestros estilos de vida nos hacen querer dedicarnos siempre a nuestro trabajo para lograr tener éxito y ser más productivos.

Sin embargo, el éxito real lo conseguirás cuando logres establecer un equilibrio entre tu vida de estudiante y personal.

Dentro de tu planificación semanal, debes incluir espacios para dedicarle a tu familia, a tus hobbies y a cualquier otra actividad de crecimiento personal que quieras hacer.

Si tu trabajo te ha absorbido, con esta guía aprenderás a darle un tiempo a esas otras actividades no laborales que quisieras hacer.

5. Bloquear las distracciones

Uno de los principales problemas en cuanto al manejo del tiempo es la gran cantidad de distracciones que tenemos. En consecuencia, debes aprender a evitarlas para no perder tiempo en cosas no productivas.

Por ejemplo, el móvil y las distintas redes sociales, aunque son muy provechosas en varias situaciones, pueden ser una gran fuente de distracción. Para evitarlas, puedes silenciar tumóvil, desactivar las notificaciones o apartarlo de ti.

Si esto no funciona, puedes intentar descargando aplicaciones móviles que sirven para bloquear las principales distracciones de tu teléfono inteligente por el tiempo que necesites concentrarte.

6. Organiza tus cosas

Para el manejo del tiempo es indispensable ser organizado. Así que, antes de empezar con alguna actividad que tengas pendiente, organiza tu espacio de trabajo y busca los materiales que necesites. Esto evitará que detengas tu trabajo por conseguir algo que te hace falta.

7. Descubrir tu asistente ideal

Hoy en día hay muchas formas de organizarte para gestionar mejor tu tiempo. Hay quienes prefieren métodos tradicionales y optan por una agenda de papel, mientras que hay quienes eligen herramientas digitales.

Existe un sinfín de formas que puedes utilizar para gestionar tu tiempo, pero siempre dependerá de ti elegir un método con el que te sientas a gusto y realmente te funcione.

8. Dile no al multitasking

Otro de los grandes problemas de la modernidad es el muy conocido multitasking. Esto consiste, en breves palabras, hacer más de una actividad o tarea al mismo tiempo.

¿Cuántas veces no te has encontrado haciendo más de un trabajo simultáneamente? ¿Cuántas veces has estado, por ejemplo, terminando una asignación importante mientras revisas el correo?

En el paso número 3 aprendimos que cada cosa debe tener su tiempo y momento. Hacer múltiples cosas simultáneamente reducirá tu productividad y, después de todo, te hará perder más tiempo.

9. Aprender a decir no

Dentro de los problemas del manejo del tiempo está aceptar más de lo que podemos manejar. Es fundamental que aprendas a decir que no cuando realmente estás ocupado o cuando sabes que tienes muchas otras cosas que hacer. La idea no es ser grosero o irrespetuoso, sino aprender a establecer límites.

Si alguien te pide que hagas algo y estás ocupado, intenta expresarle amablemente que estás ocupado, pero igualmente ofrece tu ayuda luego de que termines. No estarás dejando a un lado tus responsabilidades, pero tampoco dejarás mal a la otra persona.