Noticias de Chihuahua.- Un adulto pasa una media de diez horas al día sentado. Si usted es uno de ellos y lleva más de 30 minutos en la silla, levántese. Cuanto más tarde en hacerlo, más perjudicial será para su salud. Un estudio liderado desde la Universidad de Columbia (Nueva York) ha revelado que pasar mucho tiempo seguido sentado aumenta el riesgo de muerte. Los investigadores recomiendan levantarse cada media hora para reducir el efecto negativo del sedentarismo en la salud.

El estudio, publicado en la revista científica Annals of Internal Medicine, indica que hay dos factores de riesgo diferentes pero acumulativos. Por un lado, la inactividad física. Por otro, el sedentarismo, es decir, el tiempo que se está sentado a lo largo del día. Los investigadores han descubierto que cuando una persona está más de media hora sentada, su metabolismo cambia y empieza a tener efectos perjudiciales en la salud. Si eso se añade, a que no practica deporte, los riesgos se multiplican. “Las personas que son inactivas físicamente y además son sedentarias pueden tener hasta cinco veces más riesgo de mortalidad que las personas que no lo son”, explica Victoria Ley, jefa de la división de coordinación, evaluación y seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación.

Ley subraya que los resultados del estudio son extrapolables a cualquier país con un tipo de vida occidental. “Pasamos mucho tiempo en trabajos sedentarios, sobre todo, las personas que están sentadas en oficinas”, sostiene. Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud, según la OMS. Entre los habitantes del mundo menos activos están los habitantes de los países del golfo Pérsico y los del sudeste asiático. EE UU, México y Brasil son las naciones occidentales más perezosas, según un estudio de la Universidad de Standford (EE UU).

Cuanto más azul, más pasos al día dados. Y, cuanto más rojo, menor actividad registrada. TIM ALTHOFF

El autor de la investigación, Keith Diaz, explica que quienes pasan mucho tiempo sentados tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades de las arterias o diabetes. Esto se debe a que el sedentarismo puede afectar a la forma en la que el cuerpo controla los niveles de azúcar en la sangre. “Hay que sentarse menos, levantarse más frecuentemente y moverse más”, explica. Para ello, es necesario encontrar formas de incorporar el movimiento en el trabajo. El científico propone poner escritorios altos con cintas de caminar o pedales debajo del escritorio. A pesar de que algunas empresas han apostado en los últimos años por mesas para trabajar de pie, Diaz subraya que no hay evidencia científica de que sea una alternativa más sana que estar sentado.

“La gente no se acaba de creer lo de que no hay que estar mucho tiempo sentado”, subraya Ley. Por el momento, son pocas las empresas que ofrecen posibilidades a sus empleados para combatir el sedentarismo. La cervecera española Mahou San Miguel, por ejemplo, cuenta con un programa de prevención de la obesidad y el sedentarismo. Entre otras propuestas, tiene un gimnasio en las sedes para los trabajadores y un taller de marcha con el que se fomenta la actividad física. Ley concluye: “Tienen que ser los responsables de salud de las empresas los que se pongan serios para facilitar que los trabajadores se puedan mover de vez en cuando”.

EL ESTUDIO SE HIZO CON ACELERÓMETROS

El estudio se realizó con 7.985 personas mayores de 45 años entre 2008 y 2013. Para medir el tiempo que permanecían sentados, se les instaló un acelerómetro en la cadera. Los datos mostraron que el comportamiento sedentario representó alrededor de 12,3 horas por día durante un día de vigilia de 16 horas.

Durante un seguimiento medio de cuatro años, 340 participantes fallecieron. Los investigadores aseguran que había una relación entre el sedentarismo y el riesgo de muerte independientemente de la edad, el sexo, la raza, el índice de masa corporal o los hábitos de ejercicio del participante.