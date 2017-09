Noticias de Chihuahua.- Brigadistas y familiares de personas atrapadas en el edificio de Álvaro Obregón 286, en la Colonia Roma, denunciaron la mañana de este jueves que la Secretaría de Marina pretende iniciar labores de remoción de escombros con maquinaria pesada, aun cuando existe la posibilidad de rescatar a personas con vida.

En entrevista con Televisa desde el lugar de los hechos, una mujer identificada como María aseguró que elementos de la Marina presionan para introducir la maquinaria, haciendo caso omiso a la opinión de rescatistas.

“Ya los quieren retirar para meter la maquinaria y nuestra familia está ahí adentro, mi hija está ahí dentro y no sé cómo está. Yo no voy a permitir que metan maquinaria”, aseguró, para luego agregar:

“(Si) los de la Marina ya no quieren trabajar porque están agotados y no quieren batallar con tanto escombro, que nos dejen a nosotros como civiles. En el 85 no hubo Marina, no hubo nada de eso, todos los mexicanos nos ayudamos”.

Por su parte, un rescatista de la Dirección de Servicios Médicos del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, indicó que las autoridades federales ya no le permitieron el acceso al lugar.

“Al momento de querer ingresar mis compañeros y yo, La Marina y el Ejército no nos permiten la entrada, nos dicen que por cambio de turno pero eso fue hace dos o tres horas. La Marina ya se cansó, están agotados, ya sólo quiere meter las máquinas y a nosotros no nos está tomando en cuenta”.

El funcionario público agregó que se ha comprobado que hay gente con vida dentro del edificio.